Четвертый тур Бизнес-лиги "Матч ТВ" по тэг-регби пройдет 25 апреля в Уфе

Четвертый тур третьего сезона турнира по тэг-регби среди корпоративных команд пройдет в субботу, 25 апреля, на территории стадиона "Динамо" в Уфе. Его проводят регби-клуб ЦСКА и телеканал "Матч ТВ" при участии Федерации регби России и SA Media Group. Об этом рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

В этом сезоне команды поделены на два дивизиона — "спортивный", в котором допускается участие бывших профессиональных спортсменов, и "корпоративный". В двух первых сезонах туры Бизнес-лиги "Матч ТВ" проходили в Нижнем Новгороде, Туле, Ярославле, Сочи, Екатеринбурге, Суздале, Самаре и Москве. Три первых тура третьего сезона прошли в столице, Калининграде и Волгограде соответственно.

В IV туре ожидается участие 26 тэг-регбийных коллективов, среди которых команды Управления Федеральной антимонопольной службы Москвы, столичного Департамента городского имущества, Департамента СМИ и рекламы, Московского транспорта, Московского образования и других организаций.