Умер телеведущий Алексей Пиманов

Журналист, телеведущий и режиссер Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни. Об этом рассказали в четверг, 23 апреля, в пресс-службе Первого канала.

Как рассказали коллеги ведущего, у него не выдержало сердце. Телеканал выразил глубокие соболезнования родным и близким Алексея Пиманова. Информация о дате и месте похорон пока не поступала.

Алексей Пиманов четверть века вел на Первом канале передачу "Человек и закон", он также руководил медиахолдингом "Красная звезда". Кинозрители знают Пиманова как режиссера фильмов "Овечка Долли была злая и рано умерла", "Одиннадцать молчаливых мужчин", "Водитель-олигарх", "Мужчина в моей голове".