Выстраивание новой архитектуры европейской безопасности потребует от Европы диалога с Россией. На это указал в четверг, 23 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, определение дальнейшего будущего Европы "потребует еще диалога", даже вопреки нежеланию европейцев налаживать контакты: "Без этого не обойтись".

Однако, подтвердил Дмитрий Песков, Москва видит всплеск милитаризма в Европе в отношении России. Это требует от российских властей мер по защите своих интересов, а главное — по достижению целей, которые были сформулированы в начале специальной военной операции, сообщает "Интерфакс".

Комментарий Пескова последовал за заявлением главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о нежелании Европы "оглядываться назад" и пытаться восстановить отношения с Россией. Дипломат заявил про "необходимость оказывать давление на Россию".

До того президент Чехии Петр Павел утверждал, что европейские политики готовы предпринять попытки восстановить диалог с Россией, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что "если имеет смысл разговаривать, мы желаем разговаривать".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что вести дискуссию с Россией — "совершенно нормально", если в ней примут участие, наряду с американцами, и европейцы. Политик уверял, что европейские лидеры в попытках возобновить диалог с российскими властями "будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща".