Среди физических лиц, внесенных Евросоюзом в черный список в рамках 20-го пакета санкций, оказались не только политики и представители оборонного комплекса, но и деятели культуры.

В частности, ограничения установлены в отношении генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, первого заместителя министра культуры России Сергея Обрывалина, директора Института истории материальной культуры Российской академии наук Андрея Полякова, генерального директора Мариупольского драматического театра Игоря Солонина.

Рестрикции введены также против рэп-исполнителя и продюсера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и боксера Федора Чудинова.

Ранее режиссер Никита Михалков отмечал, что антироссийские санкции "сыграли великую роль" для нашей страны: народ стал понимать, что хорошо, а что плохо. Пока Голливуд превращается в "идеологический отдел ЦК времен 80-х", российский кинематограф развивается и постепенно замещает собой голливудское кино в наших кинотеатрах.

Между тем в санкционный список Украины попал 76-летний Юрий Куклачев — знаменитый дрессировщик и создатель единственного в мире Театра кошек. В МИД России отметили, что "кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость".