Путин направил соболезнования близким Алексея Пиманова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста и телеведущего Алексея Пиманова. Об этом рассказал в четверг, 23 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, российский лидер направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Алексея Пиманова, сообщает "Интерфакс".

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев также выразил соболезнования семье и коллегам Алексея Пиманова. В интервью "Ленте.ру" Соловьев подчеркнул, что его коллега был выдающимся журналистом и руководителем, творческим человеком и многолетним ведущим одной из самых рейтинговых программ Первого канала.

Генеральный директор МИЦ "Известия" и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин подчеркнул, что мы все будем помнить Алексея Пиманова как честного, доброго, открытого человека и настоящего профессионала, живущего своим делом. Как сообщает "Пятый канал", Тюлин напомнил про вклад Пиманова в создание любимых зрителем сериалов "СМЕРШ", "Грачи", "Операция Неман", "Зло".