Названа причина смерти 64-летнего ведущего программы "Человек и закон" Алексея Пиманова

В Москве скончался телеведущий Алексей Пиманов. Легенде Первого канала было 64 года. Причину смерти Пиманова назвали коллеги.

Ведущий скончался из-за проблем с сердцем. Точная причина смерти будет названа позднее. "У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким" — сообщили на Первом.

Дата и время проведения гражданской панихиды пока не называются. Вероятнее всего Пиманова похоронят на престижном Троекуровском кладбище, где упокоились многие деятели культуры, а также выдающиеся журналисты.

Алексей Пиманов навсегда запомнится россиянам по программе "Человек и закон". Зрители любили его за красивый голос и спокойный тон. В одном из интервью Алексей рассказывал, что работа принесла ему немало проблем. Он постоянно сталкивался с угрозами в свой адрес.

"Это происходило постоянно. Первая угроза по мобильному телефону поступила, когда ехал со скоростью 120 км/ч по Новорижскому шоссе. Спич касался моей семьи, поэтому звонок вывел меня из себя. <…> А потом уже начал привыкать. К тому же я всем этим переговорщикам всегда говорил, что есть жесткий и понятный закон", — вспоминал Пиманов.