РОСЭКСИМБАНК расширяет доступ к платформе "Планета" для международных расчётов

РОСЭКСИМБАНК (входит в Группу РЭЦ) расширяет доступ к онлайн-платформе "Планета" – маркетплейсу альтернативных способов международных расчётов, запущенному в 2025 году совместно с партнёрами.

Платформа сегодня объединяет более 20 валют и проверенные платежные решения в единую инфраструктуру, автоматически подбирая оптимальный канал расчётов для любого региона мира с учётом надёжности и юридической прозрачности. В целях безопасности все сделки проводятся в режиме "безопасная сделка", чтобы исключить финансовый риск участника ВЭД. Общение участников сделок организовано в защищённом контуре платформы. Кроме того, по запросу клиентов есть возможность подключить любую экзотическую валюту и провести в ней платеж.

Один из наиболее востребованных сервисов – агентская модель расчётов с Китаем: полное комплаенс-сопровождение, переводы в юанях по курсу Банка России, отсутствие ограничений по суммам и номенклатуре товаров, защита от "зависших" платежей. Для МСП нет минимального чека транзакции – можно тестировать поставки образцов. Крупный бизнес, в свою очередь, проводит платежи вне классического банковского контура без финансовых и комплаенс-рисков.

"В условиях трансформации международных расчётов бизнесу нужны гибкие и безопасные инструменты. "Планета" автоматизирует документооборот, обеспечивает прозрачность для регуляторов и ускоряет процессы", – отметил Пётр Засельский, председатель правления РОСЭКСИМБАНКа.

Платформа доступна банкам, платежным агентам и участникам ВЭД.

Российский экспортный центр предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и "Школа экспорта".