Манул Тимофей отметил "профессиональный" праздник: с подарками, но без гостей

Для живого символа Московского зоопарка 23 апреля — важная дата. В этот день Тимофей и его поклонники по всему миру отмечают Международный день манула.

Как напоминает Московский зоопарк в своем MAX-канале, манулы — скрытные степные хищники, которые живут в суровых условиях, занесены в Красную книгу и при этом обладают невероятной харизмой.

В свой праздник манул Тимофей, проживающий в вольере на городской территории зоопарка, получил подарок. Ближе к вечеру, когда дождь стих, для котика подвесили пакет с перепелкой. Тимофей мгновенно учуял и отыскал добычу, которую унес в свой домик.

Чтобы охотничий инстинкт палласова кота не угасал, еду ему не преподносят на блюдечке, а прячут на территории вольера. Манул разыскивает пищу, полагаясь на свой нюх, и "добывает" ее. Наблюдать за жизнью Тимофея можно в режиме онлайн: zoo.mos.ru

Подарком для всех любителей манулов в праздничный день стал круглый стол "Вопросы адаптации манула", собравший в библиотеке Московского зоопарка ведущих специалистов по этим хищникам. Они обсудили вопросы оказания помощи палласову коту, реабилитации, подготовки к выпуску в природу и многое другое. Эксперты также говорили про планы строительства реабилитационного центра для манулов в Даурском заповеднике.