Кейт Миддлтон элегантной фразой из двух слов отмахнулась от вылившего на нее ушат помоев принца Гарри

Принц Гарри окончательно испортил отношения со старшим братом после публикации мемуаров "Запасной". Герцог Сассекский, стараясь защитить свою жену, вылил тонну грязи на Кейт Миддлтон. Такое принц Уильям простить брату не может.

Но Кэтрин к произошедшему отнеслась куда проще. По словам королевского биографа Рассела Майерса, пока Уильям пребывал в ярости, жена успокаивала его.

"Уильям чувствовал себя преданным Гарри до такой степени, что поклялся больше никогда с ним не разговаривать. Его гнев был настолько сильным, что он сказал одному из своих самых доверенных помощников, что у него больше нет времени на обиды Гарри", — рассказал Майерс.

Миддлтон же сохраняла спокойствие и сказала мужу всего два слова: "Это пройдёт". "Каждый раз, когда Уильям начинал раздражаться, она сглаживала ситуацию и возвращала его к тому, что для них важнее всего — их семья и то, чем они занимаются", — отметил биограф.

Принц Уильям и принцесса Кэтрин в настоящее время не поддерживают общение с принцем Гарри. Неизвестно, когда братья виделись в последний раз.