"Желтый" уровень опасности ввели в Москве из-за снега и гололедицы

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности вновь объявлен в Москве и Московской области на фоне ухудшения погоды.

Как уточнили в Гидрометцентре, погода считается потенциально опасной из-за риска формирования гололедицы и возможных отложений мокрого снега. Предупреждение останется в силе до 9:00 мск пятницы, 24 апреля.

В ночь на пятницу прогнозируется дождь и мокрый снег, не исключены и слабые заморозки. Термометры покажут от минус одного до плюс одного градуса в Москве, по области — от минус трех до плюс двух градусов.

Пресс-служба Министерства транспорта и инфраструктуры Подмосковья подчеркнула, что в таких условиях водителям, которые уже сменили на своих автомобилях зимнюю резину на летнюю, не рекомендуется выезжать на личном транспорте, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что 24 апреля в отдельных районах Московской области ожидается формирование временного снежного покрова до восьми сантиметров. Однако уже к воскресенью, 26 апреля, снег исчезнет.

Климатолог Владимир Клименко отмечал, что резкие изменения стали постоянным атрибутом современного климата. Уже скоро россиянам предстоит столкнуться с весьма опасным летним явлением — тепловой волной, когда ежедневно температура будет возрастать на несколько градусов, превышающих норму.