Сын в шоковом состоянии из-за смерти Алексея Пиманова: "Все было хорошо! Мы разговаривали вчера по видеосвязи"

Телеведущий Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем. Близкие не могут поверить в произошедшее, ведь ничто не предвещало беду.

Журналисты связались с 46-летним сыном Пиманова Денисом, но он не смог сообщить ни подробности произошедшего, ни дату похорон. Наследник телеведущего находится в шоковом состоянии.

"Я ничего не знаю… Дата похорон пока неизвестна. Я вообще не знаю, что случилось… я в шоке… Все было хорошо! Мы разговаривали вчера по видеосвязи. Он был забавный, смешной, активный. Все было хорошо. И я не могу понять, как это вообще случилось сегодня", — поделился Денис.

Сейчас семья занимается организацией церемонии прощания. Вероятнее всего Пиманова похоронят на престижном Троекуровском кладбище, где упокоились многие деятели культуры, а также выдающиеся журналисты.

Алексей Пиманов навсегда запомнится россиянам по программе "Человек и закон". Зрители любили его за красивый голос и спокойный тон. В одном из интервью Алексей рассказывал, что работа принесла ему немало проблем. Он постоянно сталкивался с угрозами в свой адрес.