"В приоритете — безопасность людей": Путин дал важное поручение из-за сбоев в работе интернета

Жизненно важные сервисы должны бесперебойно работать даже в условиях ограничения мобильного интернета. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент подчеркнул: проблемы с интернетом в больших городах страны связаны с защитой людей от террористических угроз. А обеспечение безопасности граждан сейчас стоит на первом месте. Среди тем совещания также поддержка и юридическая помощь пострадавшим от паводков жителям Дагестана и повышение качества жизни в Арктики.

На повестке сразу несколько тем. Одна из главных - программа устранения цифрового неравенства между крупными городами и маленькими сёлами. Перед правительством стоит цель до 2030 года обеспечить 97% населения России скоростным интернетом. С учётом размеров страны задача амбициозная, но выполнимая. Президент подчёркивает: люди не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса в зависимости от их места жительства.

"Не могу не обратить внимания и на то, с чем люди сталкиваются в крупных городах. Нечасто, но, к сожалению, такое происходит - имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета. И в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей: наших детей, близких, каждого из граждан России. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке. Потому что преступники ведь тоже всё слышат, всё видят и, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют своё преступное поведение, скорректируют свои преступные планы. Вместе с тем хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило", - сказал Путин.

Президент особо обращает внимание: даже при необходимых блокировках жизненно важные сервисы должны быть доступны.

"На что ещё хотел бы обратить внимание: нужно проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах, при отсутствии средств на счетах, пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть, действия портала Госуслуг, платёжных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений, тем более такие технологические возможности есть", - потребовал президент.

Ещё одна важная тема - паводок. Как организована юридическая помощь пострадавшим от стихии президенту докладывает министр юстиции Константин Чуйченко. В Дагестане, к примеру, впервые применили практику мобильных юридических бюро. И весьма успешно. Люди смогли оперативно получить консультации по восстановлению документов, имущества, а также по выплатам социальных пособий. В рамках нацпроекта "Цифровизация" с прошлого года на всей территории России действует система "Правовая помощь", интегрированная с порталом Госуслуги. А теперь цифровые технологии предлагают внедрить и в систему ЗАГСов.

"Суть этих преимуществ сводится к тому, что сокращаются временные и финансовые издержки граждан, не нужно хранить и носить с собой бумажное свидетельство. Информация будет надёжно храниться в едином реестре. При необходимости гражданин сможет оперативно получить электронную или бумажную выписку. Кроме того, проверить статус человека можно будет в считанные секунды по цифровому реестру. Единственное, на бумажном носителе останется только такая запись регистрации актов гражданского состояния, как рождение", - сказал Константин Чуйченко.

В повестке дня так же вопрос о комплексной деятельности по развитию Арктики. Президент не раз отмечал особое стратегическое значение региона для страны. Речь об укреплении национальной безопасности и защиты суверенитета.

"Подчеркну растущую роль Арктики и в глобальном контексте, значимость Северного Трансарктического маршрута как наиболее безопасного, надежного и эффективного пути становится все более очевидной на фоне сбоев мировых транспортных цепочек из-за многочисленных конфликтов, в том числе и, как мы сейчас видим, и на Ближнем Востоке. И таким же очевидным является усиление геополитической конкуренции, борьбы за позиции вокруг самой Арктической зоны. Хотя хочу еще раз повторить, мы много раз об этом говорили, – мы готовы к сотрудничеству, не просто к какой-то конкуренции и противостоянию, а к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами. Мы обязательно при этом будем защищать и, безусловно, защитим наши национальные интересы в Арктике", - сказал президент.

И, конечно, ключевая задача – повышение качества жизни в регионе. До 2030 года продлена программа "Арктическая ипотека" по ставке в 2 процента годовых. Расширился и перечень получателей льготы.