Закрытие ММКФ: названы лауреаты фестиваля

Сегодня в столице наградили победителей 48-го Московского Международного фестиваля.

Главный приз - "Золотого Святого Георгия" - получил фильм "Страсть" индийского режиссера Фазиля Разака. А исполнительница главной роли в этой картине Амрутха Кришна-кумар признана лучшей актрисой.

Приза за лучшую мужскую роль удостоен россиянин Сергей Гилёв. "Долгий путь домой" китайского режиссера Сюйсун Чжена победил среди документальных фильмов. А картина "Воздаяние" испанского режиссера Даниэля Гусмана получила спецприз жюри.

В этом году один из старейших киносмотров получил более полутора тысяч заявок. В конкурсную программу, в итоге, вошли 13 картин из Аргентины, Индии, Италии, Южной Кореи и других стран.