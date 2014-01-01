Умер Алексей Пиманов: он всегда говорил коротко, жестко и правдиво

Печальная новость - скончался известный журналист Алексей Пиманов. Автор более 100 документальных фильмов и сценариев к художественным лентам, бессменный ведущий программы "Человек и закон" на Первом канале. Известие для многих стало полной неожиданностью - Алексею Пиманову было 64 года. Соболезнования родным и близким журналиста в телеграмме выразил Владимир Путин.

Алексей Пиманов всегда говорил коротко, ёмко и правдиво. Для него в жизни и в профессии действительно на первом месте были люди. И в программе "Человек и закон", в которой он и его команда старались помогать в самых безвыходных ситуациях. Порой казалось, неужели они никого не боятся? И ведь получалось - спасали, восстанавливали справедливость. Пиманов отвечал за каждое произнесённое в эфире слово. Порой был жестким в оценках, но очень человечным. В документальных сериалах с теплотой рассказывал о спасателях, разведчиках и военных.

В детстве увлекался хоккеем и футболом, мечтал стать историком. Но в результате получил техническое образование. Свою карьеру на телевидении начал простым видеоинженером. А затем был резкий, непредвиденный скачок по карьерной лестнице с неожиданным предложением от начальства. От которого Алексей пытался отказаться.

"И вдруг он мне через час разговора говорит: "выпускающим редактором в спортивную редакцию пойдешь?" Я говорю: "Да нет! Я же обещал, что буду видеоинженером!" Я только сейчас понимаю. Вернее, потом понял, что он предложил стать, как сейчас, непонятно кем. Это была невероятная история! Через три года я уже сидел в реакции, я уже был ведущим программы", - говорил Пиманов в эфире "ТВ Центра".

В результате Алексей Пиманов дорос до главы медиахолдинга, сенатора и члена Общественной палаты. Что касается телевидения, то его девиз был очень простым: "На телевизоре, как и в кино, без горящих глаз не получится ничего".

Алексей Пиманов старался заботиться о каждом члене своей команды. В 2014-м участвовал в освобождении журналистов, захваченных в Днепропетровске боевиками запрещенного в нашей стране "Правого сектора".

Огромной частью его жизни было кино. Он отдавался ему без остатка. Алексей Пиманов как режиссер, сценарист и продюсер снял десятки фильмов. Трогательных, мудрых, острых, романтичных. Все картины были актуальны, многие основаны на реальных событиях. В 2017-м на экране вышла его картина "Крым". И никого не оставила равнодушным.

"Эта история уже на бумаге была настолько эмоциональной, настолько, как мне кажется, правильно написанной, что её очень быстро поняли и приняли. И все признали, что первое кино про Крым, про все эти события должно быть именно такое. Должно быть про любовь, а не про войну", - говорил Пиманов.

Коллеги называли его честным и надежным романтиком. Прямолинейным и достойным человеком.