Дачников накажут за неправильную обработку участка от вредителей

Штраф до 20 тысяч рублей может грозить за обработку дачи или садового участка от вредителей, если при этом было нарушено законодательство. Об этом рассказала в четверг, 23 апреля, юрист Евгения Балдина.

Как уточнила эксперт, речь идет, в первую очередь, об использовании запрещенных пестицидов и агрохимикатов, а также о нарушении санитарных и экологических норм.

На личных участках запрещается применять средства, предназначенные для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства. Штраф за нарушение правил обращения с пестицидами составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Несоблюдение требований к дозировке и срокам обработки может быть квалифицировано как порча земли, за это полагается штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Виновник обязан будет компенсировать ущерб, причиненный чужому здоровью или имуществу, цитирует Балдину РИА Новости.

Ранее дачников предупредили, что с 1 марта в России действует норма федерального закона, которая обязывает владельцев земельных участков уничтожать инвазивные растения. В это список внесены ясенелистный (американский) клен и борщевик Сосновского.

Между тем депутат Государственной думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что нарушение правил при сжигании мусора на дачных участках может обернуться для россиян внушительными штрафами до сотен тысяч рублей — в зависимости от тяжести последствий.