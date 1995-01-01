Собянин: Высокотехнологичный телевизионный комплекс создан в Москве

Москва становится флагманом в развитии технологий киноиндустрии и мультимедиа. А сектор развивается огромными темпами, создаются собственные инновационные центры. Об этом заявил Сергей Собянин на площадке нового телевизионно-студийного комплекса НТВ. Масштаб проекта, который с нуля воплотили благодаря столичной программе по поддержке технопарков, сопоставим с легендарным телецентром "Останкино", а возможности - уникальны.

Святая святых любого телекомплекса - эфирная аппаратная. Сергею Собянину демонстрируют возможности нового дома НТВ. Благодаря поддержке Москвы, это полноценный технопарк, где уже начинают размещаться и другие резиденты, связанные с медиапроизводством. Проект телецентра стартовал в 1995 году, стройку то замораживали, то возобновляли. И только в 2021-м, когда правительство Москвы присвоило проекту статус инвестиционного и приоритетного, дело сдвинулось. Предоставление налоговых льгот и также субсидий на приобретение оборудования помогло возобновить строительство.

"Москва является безусловным центром кино, телевидения, мультимедиа. В Москве это направление является целым огромным сектором, который развивается огромными темпами. Создана система Музкино, студия Горького, ряд других крупных проектов. И, конечно, очень важно, что помимо города у нас появляются партнеры, который создают собственные высокотехнологичные площадки, как здесь, с помощи "Газпром-Медиа" создан уникальный студийный комплекс, который не создавался в нашей стране, в Москве, наверное, полсотни лет. Первоклассный проект, созданный с ноля при поддержке города. Я думаю, что это большое событие не только для телевизионщиков, но и для десятков миллионов зрителей, россиян, которые будут видеть качественный продукт", - сказал Сергей Собянин.

"Благодаря программе правительства Москвы по поддержке технопарков был запущено окончание строительства и насыщение этого комплекса оборудованием. Если бы этой программы не было, наверное, мы бы превратились в долгострой. Спасибо вам огромное", - благодарит Алексей Земский, гендиректор телеканала НТВ.

На 8 этажах технопарка разместились мультимедийный эфирный комплекс, 7 телевизионных студий, центр обработки данных. И главное - установлено оборудование российских производителей.

"Мы сделали современные хорошие пульты, вполне себе на уровне современных европейских и американских. В чем-то даже лучше у нас получилось", - заявляет Алексей Попов, директор компании по производству студийного оборудования для радиовещания.

"Нас привлекла история, связанная с тем, что у нас большой аппаратно-студийный комплекс. В наш холдинг входит 8 радиостанций, и мы смогли на площадях технопарка разместить достаточное количество современных студий", - говорит Вадим Терещук, генеральный директор ГПМ "Радио", резидент технопарка НТВ.

Сейчас в Москве создано уже 53 технопарка. И на этих площадках работают около полутора тысяч компаний-резидентов.