У России имеется техническая возможность поставлять газ в Европу через систему "Северный поток". Об этом рассказал в четверг, 23 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о перспективах возобновления поставок российского газа в Евросоюз по газопроводам этой системы официальный представитель Кремля уточнил, что "один "Северный поток" сломан, второй готов к поставкам".

Однако говорить о перезапуске "Северного потока" не приходится, поскольку сами европейцы "запретили это", указал Дмитрий Песков (цитаты по ТАСС).

Тем временем сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель раскритиковала энергетическую политику правительства ФРГ. Политик выступила за возвращение к использованию атомной энергетики и обеспечение доступа к дешевому газу по "Северному потоку".

В Кремле в марте отмечали, что окончательное решение прекратить поставки газа в страны Евросоюза пока не принято. При этом "наши газовые компании в контакте со всеми представителями глобального рынка" и "четко отслеживают ситуацию и понимают, где возникают новые премиальные рынки".