Европа забыла о европейцах. Раздрай и взаимные обиды, Америка, которая стала вдруг чужой, грозная Россия и миллионы чужаков повсюду. Европейцы вдруг стали чувствовать себя неуютно в собственном доме. И начались оскорбления.

Примерно так готовы отзываться друг о друге европейские политики. За глаза, конечно, или в соцсетях. Премьер Испании выступил в стиле легендарного Михаила Самулевича Паниковского и назвал Германию слепой, глухой, немой и жалкой.

Скидываться на Украину в Европе надоело всем, да и декларирование хваленых европейских ценностей уже вызывает аллергию, как в случае с Германией. Которая ради загрузки своих военных заводов и доступа к украинским ресурсам готова тетешкать Зеленского как родного.

Рядовые европейцы от всех этих ценностей устали. Им бы понять, почему не живем по-старому, спокойно и комфортно. Почему с Россией воевать надо. И почему на каждом углу толпы агрессивных чужаков.

Американцы над европейцами посмеиваются, как над неотёсанной провинциальной родней. Уверяя, что глобализм – это философия лжецов. А вот патриотизм – напротив, это норма. В Европе ширятся протесты против массовой иммиграции и "зеленой" энергетики, люди понимают, что их правительства превращаются в главного врага.

Европейцы как-то осознали. Все эти зелены повестки и единство со всякими киевскими проходимцами, политики с их глобалистскими идеями – страшно далеки от народа. Так, в Финляндии гражданин поставил на огороде скульптуру президента Александра Стубба вместо пугала. Потому что уже самим финнам страшно – жили с русскими бок о бок как нормальные соседи, а теперь вот горячих финских парней готовят к войне с Россией.

Этот товарищ предлагает 16 мая устроить в центре Лондона палаточный городок, чтобы напомнить политикам - страна не проходной двор, глобалистские идеи на хлеб не намажешь, а пресловутыми ценностями всех мигрантов не прокормишь.

В действительности все не так, как на самом деле.