Макрон поддержал кредит Украине и санкции против РФ

Европа послала сильный сигнал России, когда одобрила кредит Украине на €90 млрд и поддержала 20-й пакет санкций против РФ. Об этом 23 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я приветствую выделение кредита ЕС Украине, что является очень сильным сигналом нашей решимости и дальше поддерживать Украину. Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России", — написал он в соцсетях.

Французский лидер добавил, что Европа якобы "держит свое слово" и "будет стоять твердо" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.