Трамп: Нетаньяху и Аун могут прибыть в Белый дом для переговоров

Президент США Дональд Трамп ожидает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ливана Джозеф Аун прилетят в Вашингтон для проведения переговоров по урегулированию конфликта. Об этом он сообщил 24 апреля журналистам в Белом доме.

Американский лидер заверил, что при его поддержке Иерусалим и Бейрут договорились продлить срок прекращения огня на три недели. В течение этого времени лидеры стран прибудут на обсуждения в Белом доме, сказал Трамп.

"Три недели. И лидеры [Израиля и Ливана], вероятнее всего, приедут сюда в этот период", - заявил он.

По словам президента США, предстоящая встреча может стать "исторической", ведь власти государств "не встречались многие годы".

16 апреля американец объявил о временном перемирии Израиля и Ливана сроком на 10 дней.