ЕС обязал Киев соблюдать правила меньшинств для получения кредита

Чтобы Украине получить кредит в размере €90 млрд, она должна гарантировать соблюдения прав меньшинств. Об этом говорится в регламенте Европарламента от 24 февраля 2026 года, который опубликован на сайте Евросоюза.

"Поддержка Украины в рамках кредита <...> должна предоставляться при условии, что Украина продолжит <...> гарантировать соблюдение прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам", — утверждается в документе.

При этом в регламенте не уточнено, какие конкретно меньшинства имеются в виду. Зато из прочих требований ЕП Киев должен продолжать борьбу с коррупцией в рамках соблюдения верховенства права, а также уважать и поддерживать демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему.

23 апреля ЕС окончательно утвердил выделение Украине кредита в €90 млрд.