В Биробиджане задержали вооруженного мужчину, угрожавшего полицейским

Мужчина угрожал сотрудникам правоохранительных органов применением огнестрельного оружия в Биробиджане, его задержали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Сообщается, что нападавший сначала позвонил в дежурную часть и сообщил, что нашел пистолет на улице. Затем он заявил, что откроет огонь, если сотрудники полиции не приедут и не заберут пистолет. Прибывшие на место правоохранительные органы призывали мужчину прекратить противоправные действия.

"На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал, вел себя агрессивно и стал направлять в сторону сотрудников предмет, внешне схожий на пистолет ПМ, угрожая применить его. <...> Сотрудником патрульно-постовой службы было произведено два предупредительных выстрела в воздух и выстрел в направлении злоумышленника", — говорится в сообщении.

В результате подозреваемый получил ранение ноги и был госпитализирован. Проводится проверка.