Стриженова выдала неизвестные данные о Пиманове: "Мне очень горько"

Накануне, 23 апреля, стало известно, что умер журналист, ведущий Алексей Пиманов. Ему было 64 года. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Новость стала шоком не только для близких Пиманова, но и для друзей. Скорбящая Екатерина Стриженова в своем официальном телеграм-канале призналась, что просто не может поверить в случившееся. "Мне очень горько, что так рано Лешу забрали..." - заявила она.

Телеведущая выдала неизвестные данные об Алексее Пиманове. Так, она сообщила, что он не только вел очень нужную программу "Человек и закон", но и создал юридический центр для помощи людям.

Более того, утверждает Стриженова, она сама дважды обращалась к Пиманову. "Трудно сосчитать скольким людям он помог", - отметила Екатерина.

Пиманов еще и снимал кино. По словам ведущей, делал он это "для души". В свободное время известный журналист играл в хоккей. Стриженова отметила, что он был "в хорошей форме".

"Пишу просто поток сознания и не верю, мои соболезнования родным и близким", - завершила свое повествование убитая горем Екатерина Стриженова.

Напомним, Алексей Пиманов - автор более 100 документальных фильмов и сценариев к художественным лентам. Свою карьеру на телевидении начал простым видеоинженером. А затем был резкий, непредвиденный скачок по карьерной лестнице. В результате Алексей Пиманов дорос до главы медиахолдинга, сенатора и члена Общественной палаты.

