Стало известно состояние раненых во время нападения в больнице Дагестана врачей

Медики борются за жизнь врача, пострадавшего в результате нападения в больнице Махачкалы. Пациент в критическом состоянии, он в реанимации, сообщили в республиканском МВД.

Второй пострадавший врач – в состоянии средней тяжести, передает НТВ. В полиции, говоря о мотивах нападавшего, подчеркивают, что у него не было никаких близких родственников в больнице.

Сообщается, что злоумышленник приехал в больницу с родственником, который привез свою супругу. Он напал с ножом на врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского 23 апреля. Медработники получили ранения в области жизненно важных органов, нападавший был задержан.

32-летний житель села Аксай Хасавюртовского района на допросе признался, что специально в тот вечер искал хирурга, который ранее, якобы, отказался осмотреть его мать. Однако никого убивать не хотел, а только поговорить. Второй врач вмешался в конфликт, пытаясь защитить своего коллегу. Злоумышленник признался, что принимал запрещенные вещества.