Мария Миронова развелась: теперь бывший муж борется за их сына

Слухи о том, что в браке Марии Мироновой и Андрея Сороки проблемы, начали ходить еще пять лет назад. Однако лишь сейчас стало известно, что актеры оформили развод. Случилось это в 2023 году. Причем тогда у бывших супругов не возникло никаких споров относительно сына Федора и недвижимости.

Однако сейчас все изменилось. Стало известно, что Андрей Сорока трижды обращался в суд. Сначала в категории дела значилась 67 статья, где он просил "об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников". Но в принятии иска было отказано.

В феврале Сорока снова подал в суд на Миронову. Он пожаловался, что сам ограничен в общении с сыном. Статья поменялась на 66-ю — теперь речь идет "об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка". В частности, Сорока хочет иметь возможность общаться с мальчиком и участвовать в его воспитании.

Интересно, что сейчас Федор носит фамилию Миронов, а не Сорока, сообщили в близком окружении актрисы, передает Starhit.

Напомним, у 52-летней актрисы двое сыновей. От первого мужа, бизнесмена Игоря Удалова, она родила первенца Андрея. В этом году ему исполнится уже 34 года. А в 2019 году Мария родила второго сына, Федора. Говорят, отцом мальчика является ее четвертый муж, актер Андрей Сорока. Примечательно, что Сорока младше Мироновой на 19 лет.