ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора

Российскими спецслужбами сорван теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Об этом сообщает в пятницу ЦОС ФСБ России. Теракт планировали совершить в прошлую субботу, отметили в ведомстве.

"Восемнадцатого апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Как отмечается, злоумышленники были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии. У них нашли взрывное устройство, пистолеты, гранату, а также символику украинских боевиков. Задержания проходили в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле.

"Главарь террористической группы - житель города Москвы, 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован", - говорится в сообщении.

Ранее ФСБ задержала мужчину с бомбой в московском метро. Он готовил теракт у объекта Минобороны.