Дмитриев оценил приглашение Трампом Путина на саммит G20

Спецпредставитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит Группы двадцати. Глава РФПИ напомнил в соцсети X, что Россия всегда была частью G20.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Майами 14-15 декабря. О том, что Россия приглашена принять участие в форуме на высшем уровне, сообщил замминистра иностранных дел России Александр Панкин. Он отметил в беседе с журналистами: кто именно будет представлять Россию, станет ясно ближе к дате проведения мероприятия.

Позже газета The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20. Хозяин Белого дома заявил, что присутствие президента России на саммите G20 в США было бы очень полезным. В то же время, Трамп усомнился в том, что Путин на саммит приедет.