Задержан мужчина, напавший на врачей в больнице в Махачкале

В Махачкале задержан мужчина, напавший с ножом на врачей в республиканской больнице. Инцидент произошел накануне в приёмном отделении. Ранения получили хирург и травматолог. Уже известно, что злоумышленник действовал в наркотическом состоянии.

В отделение полиции 32-летнего подозреваемого в жестоком нападении на двух врачей республиканской больницы доставили уже в двенадцатом часу ночи. На допросе признался: он находится в состоянии тяжелого наркотического опьянения. Мысли формулирует спутано.

По изначальной информации, мужчина якобы напал на медиков из-за смерти матери. Впрочем, позже оказалось, что женщины в тот момент вообще не было в больнице - она жива и находится за пределами республики. Как сообщают местные журналисты, месяц назад она действительно обращалась к пострадавшему хирургу из-за проблем с почками. Оперативного вмешательства её случай не требовал - нужна была консультация обычного терапевта. Впрочем, до другого врача она по какой-то причине так и не дошла.

На хирурга подозреваемый набросился прямо в приёмном покое больницы. Стены и пол до сих пор в крови. Орудовал ножом. Удары наносил в область лица и шеи. Досталось и травматологу, который бросился на помощь своему коллеге. Оба медика живы. Один в критическом состоянии. Больница работает в штатном режиме.

По факту нападения на врачей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.