Жители Крыма делятся в соцсетях кадрами огромного града

Мурманская область по-прежнему во власти мощного циклона. В регионе снег, а ветер усилился до 28 метров в секунду. Из-за непогоды ночью вновь закрыли проезд в Териберку. На дороге - перемёты и плохая видимость. Утром ограничили движение и по федеральной трассе "Кола". Оно действует для большегрузов. Стихия испытывает и юг страны.

Снегопады в горных районах Краснодарского края. Жителям и туристам рекомендуют отложить походы. А в Сочи сегодня обещают ливни и ветер. На реках возможен подъём уровня воды. Снежные пейзажи в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии и Адыгее.

А на Крым обрушился мощный ливень с грозой и градом. Накануне стихия бушевала в Симферополе. Жители делятся в соцсетях кадрами молний и града величиной с горох. Сегодня на полуострове действует штормовое предупреждение.