Мощный торнадо обрушился на штат Оклахома

Мощный торнадо обрушился на северо-запад американского штата Оклахома. По предварительной информации, пострадали не менее десяти человек. Буря пронеслась через город Энид, разнося всё на своём пути. Разрушены сотни жилых домов, серьёзно повреждена инфраструктура и линии электропередач.

В наиболее пострадавших районах экстренные службы ведут поисково-спасательные работы и разбирают завалы - под ними могут находиться люди. Масштабы нанесённого стихией ущерба оцениваются.

По данным местных СМИ, торнадо прошлось и по базе американских ВВС, которая находится в этом районе, но там повреждения незначительные.