В Музее Победы прошла торжественная церемония инициативы "Горячее сердце"

Самых неравнодушных и смелых наградили в Москве. В Музее Победы состоялась торжественная церемония инициативы "Горячее сердце".

Она объединяет детей и молодых людей не только из всех регионов России, но и из других стран. Среди лауреатов - юные герои, которые совершили мужественные поступки, бескорыстно помогая другим или самостоятельно преодолев сложные жизненные ситуации.

В этом году знаки отличия и дипломы получили 28 человек. Также для них организовали экскурсии по Москве, показали главные достопримечательности и ведущие музеи.