Предотвращено покушение на руководителей Роскомнадзора. Главное

Покушение на руководителей Роскомнадзора предотвратили сотрудники ФСБ. Задержаны семь человек - они были сторонниками праворадикальной и неофашистской идеологии. Их лидер оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован. Злоумышленников завербовали украинские спецслужбы - преступление готовили под их руководством.

Спецназ в полной экипировке. Что на уме и подозреваемого в подготовке терактов - никто не знает. Потому действовать бойцам приходится решительно. Вот первые улики - в прихожей из куртки достают пистолет. Еще один в "дипломате".

Кроме оружия и взрывчатки изъята целая коллекция литературы и националистической атрибутики. Среди шевронов и такие, которые безошибочно указывают на заказчиков преступлений. Вот украинский Тризуб. А этот стилизован под эмблему "СС". Всего задержаны 7 человек. Как заявили в ФСБ, сторонники неофашистских организаций.

Обыски прошли в Москве, Ярославле, Уфе, Новосибирске. Сеть оказалось обширной. Да и задачи, поставленные СБУ юным диверсантам, тоже. Поджоги релейных ящиков, банкоматов, узлов связи - только малая часть. Кураторы требовали организовать покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора.

Средний возраст подозреваемых от 22 до 14 лет. Несовершеннолетних - две трети. У каждого в группе была своя роль: кто-то готовился поджечь машину, кто-то занимался организационными вопросами.

Главарь этой группы пытался отстреливаться. Но его ликвидировали. Вот на полу, рядом с телом, пистолет с глушителем. В ФСБ сообщили - такие или подобные им сообщества разоблачили в 78 регионах.

К профилактике преступлений необходимо привлечь местные власти, педагогов и родителей

Вот спецназ врывается еще по одному адресу. Этих молодых людей украинские спецслужбы подстрекали устроить расправы в школах, на улицах, во время массовых мероприятий. Вот юные боевики тренируются стрелять из самодельного оружия, начинять и бросать бутылки с зажигательной смесью. Первыми в списках на убийства были учителя и одноклассники.

Оперативники ФСБ говорят: неокрепшие умы - самая подходящая для вербовки категория. Проблемы в семье, конфликты с друзьями. На кого выплеснуть накопившийся негатив, всегда подскажут соцсети и мессенджеры.

"Украинскими неонацистами широко применяются современные программные средства и искусственный интеллект для выявления пользователей, склонных к восприятию радикальных взглядов и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия", - сообщил Михаил Романов, представитель НАК.

Наибольшую опасность, по мнению спецслужб, для россиян представляет "Телеграм". В мессенджере контент на любой вкус и цвет. В том числе и тот, что превращает подростков в фанатиков.

"Противник не снижает интенсивность поиска в российском интернет пространстве потенциальных исполнителей терактов из молодежной среды, используются в этих целях не только подконтрольные западу сетевые ресурсы, но и популярные игровые онлайн платформы, а также сайты, предлагающие быстрый заработок", - сообщил Александр Бортников, директор ФСБ РФ.

Спецслужбы настаивают - к профилактике этих преступлений необходимо привлечь не только силовиков. Но и местные власти, педагогов, родителей. Конечно, защититься абсолютно от всех террористических опасностей вряд ли получится. Но наверняка удастся локализовать эти угрозы.