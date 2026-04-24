Вашингтон подготовил наказание для непослушных партнеров по НАТО

Варианты наказания союзников по НАТО, которые не смогли поддержать операции США в войне с Ираном, изложены во внутреннем письме Пентагона. В числе мер - исключение Испании из альянса, а также пересмотр позиции США по претензиям Великобритании на Фолклендские острова, передает Reuters.

Как рассказал агентству чиновник Пентагона на условиях анонимности, в записке выражается разочарование в связи с отказом некоторых союзников предоставить Соединенным Штатам права на базирование и полеты. Один из вариантов наказания предусматривает отстранение "трудных" стран от важных или престижных должностей в НАТО.

Американский президент Дональд Трамп ранее подверг жесткой критике союзников по НАТО за то, что они не направили свои военно-морские силы для помощи в открытии Ормузского пролива. Он также заявил, что рассматривает возможность выхода из альянса. Однако из письма Пентагона не следует, что США все же пойдут на такой шаг.