Неизвестные детали свадьбы Киркорова и Пугачевой, о которых не говорили более 30 лет: вот кто заставил певца жениться

До сих пор не утихает шумиха вокруг интервью Аллы Пугачевой, в котором та вспомнила всех своих мужчин. Больше всего от Примадонны досталось четвертому мужу Филиппу Киркорову. Артистка внезапно объявила, что в этом браке никогда не было любви, сплошной расчет. Пугачева рассказала, что вышла замуж за сына приятелей из жалости. Мол, она просто исполнила последнюю волю матери Филиппа.

Однако певец уверяет, что у них все было по-настоящему. В новом интервью артист выдал неизвестные детали о свадьбе с Примадонной. Он дал понять, что вообще не собирался жениться, однако на него надавила давняя приятельница Эмма Лавринович, которую он ласково называет своей "второй мамой".

"Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет", - отметил Филипп.

Однако и тут его уловка не сработала - тогдашний мэр Санкт-Петербурга (где и развивались события) Анатолий Собчак так все организовал, что уже на другой день паспорт был у Филиппа Киркорова, передает Starhit.

"Десять лет все было хорошо, а потом все пошло наперекосяк. Помню самые трогательные моменты в Петербурге — это были прогулки по Неве на катерочке, мы молодые с Аллой, счастливые, беззаботные, верящие только в любовь, добро и что это навсегда. Это было прекрасное время. Я его вспоминаю с благодарностью, кто бы что ни говорил. А все остальное — это жизнь, у кого-то складывается, а у кого-то — нет", - заключил артист.