Панику в рядах боевиков ВСУ вызывают российские FPV-дроны на оптоволокне. Как рассказали в российских силовых структурах агентству ТАСС, дрон может часами поджидать свою жертву. Беспилотник начинает движение к цели с дистанции около 15 метров, когда у врага нет времени даже снять автомат с предохранителя.

А российские фугасные и корректируемые авиационные бомбы в ВСУ называют "чугунным ужасом". Эти боеприпасы уничтожают любые укрепления, превращая в пыль бетонные блокпосты.

Источник агентства отметил также тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Противник прозвал ее "адской машиной". По его словам, российское оружие полностью деморализует противника на передовой.