Жуткая статистика по жертвам среди российских граждан из-за атак ВСУ игнорируется или искажается Западом. В этом западникам помогают чиновники ООН, заявил посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Приведенные ООН данные, по словам Мирошника - чудовищная ложь. Дипломат подчеркнул, что только на российской территории от рук украинских боевиков в 2025 году пострадали более 6 тысяч человек, более тысячи погибли. В результате действий ВСУ с февраля 2022 года пострадали более 27 тысяч мирных жителей, более 8 тысяч убиты.

Представитель МИД на брифинге подчеркнул: ложь ООН в отношении жертв среди российских граждан создает у главы киевского режима Владимира Зеленского иллюзию безнаказанности. А западные чиновники получают возможность врать своим налогоплательщикам и использовать их деньги на финансирование преступлений киевского режима, приводит слова Мирошника РИА Новости.