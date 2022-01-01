"Вы узнаете главное": Бероев указал на важную деталь в расставании с Алферовой

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой возлюбленной.

Анна на 27 лет моложе актера. Стройная блондинка — выпускница хореографического колледжа Геннадия Ледяха. С Бероевым она впервые встретилась в стенах учебного заведения. Егор искал исполнительницу главной роли в фильме "Кукла" и нашел Панкратову. Говорят, что девушка с первого взгляда покорила артиста.

В новом интервью Егор Бероев решил раз и навсегда положить конец слухам и домыслам. Он сообщил, что расстался с Ксенией Алферовой в ноябре 2022 года. "Я просто ушел, снял квартиру и стал жить отдельно", - отметил актер.

Расставшись с женой, Егор наслаждался одиночеством и с головой погрузился в работу. Он попробовал себя в качестве режиссера, стал продюсером. Уже после съемок фильма "Кукла" у артиста завязались отношения с Анной Панкратовой.

"Значит, вы узнаете главное, причем вам я это говорю в первый раз: в ноябре 2022 года я ушел жить отдельно на съемную квартиру. А в 2025 году мы с Ксенией официально развелись. Спокойно, очень уважительно, без конфликтов. А в 2026 году, в феврале, скрепили свои отношения с Анной", - объявил "КП" Бероев, таким образом положив конец слухам, что расстался с женой из-за молодой возлюбленной.

