Пилоты НАТО и ВКС сыграли в "кошки-мышки" над Балтикой

"Кошки-мышки" в небе над Балтикой. Игру ведут пилоты НАТО и России, они оценивают друг друга — настороженно, но без риска начала войны, сообщает Associated Press.

Как объясняют сами пилоты, в конфликтной ситуации обстановка может быстро накалиться. Но на данный момент, когда Россия и военный альянс враждуют из-за Украины, но не находятся в состоянии войны, пилоты с обеих сторон просто наблюдают и снимают друг друга на видео. Они держатся на расстоянии, как настороженные коты с выпущенными когтями. Их ракеты видны, но не используются.

Как сказал агентству командир французского авиакрыла из четырех истребителей Rafale, это игра в кошки-мышки - или, скорее, в кошки-кошки. Натовцы и русские следят друг за другом, внимательно изучают противника и стараются убедиться, что дело не зайдет слишком далеко. Воздушными балетами, которые проходят вдали от глаз общественности сотни раз в год, военные пытаются гарантировать, что холодность в отношениях между НАТО и Кремлем из-за Украины не перерастет в открытую враждебность.