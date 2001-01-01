Бероев рассказал о дочери, которую они с Алферовой много лет скрывают

В 2001 году актер Егор Бероев женился на коллеге, актрисе Ксении Алферовой. В 2007 году у пары родилась единственная дочь Евдокия. Супруги до сих пор предпочитают не показывать наследницу общественности. Она ведет крайне закрытый образ жизни.

Однако о том, что происходит с Евдокией, рассказал в новом интервью Егор Бероев. Оформив развод с Алферовой в 2025 году, с дочкой артист связи не потерял. В этом году она планирует поступать на юридический факультет МГУ, хотя до этого она долго готовилась к учебе на архитектурном. Связывать свою жизнь с актерством, как родители, Евдокия не хочет. "Я думаю, что она - очень самостоятельный человек, хочет следовать своему видению жизни", - отметил Бероев.

Актер уверен, что она сделает правильный выбор. В любом случае, подчеркнул артист, он будет рядом с ней. "Хочется еще, чтобы Дуня побыстрее встретила человека, вышла замуж и была счастлива с мужем долго-долго. И в выборе жениха я ей тоже абсолютно доверяю - она действительно очень умная, умнее меня! Очень деликатный, тактичный, мудрый человек, очень думающий, удивительной чуткости. И при этом она очень мощная. Занимается конным спортом, великолепно ездит..." - поведал актер "КП".

