"Климатические качели" пообещали россиянам на майские праздники

Россиян на майские праздники раскачает на климатических качелях. Такая погода вполне характерна для сезона, утверждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Апрель закончится в Москве краткой волной тепла. Переждав два циклона с осадками в виде дождя и мокрого снега, москвичи смогут порадоваться сухой погоде после 28 апреля. В последние числа месяца воздух в столице прогреется до плюс 12-14 градусов.

В первые дни мая днем столбики термометров будут держаться на отметке плюс 12 градусов, а ночью они покажут от нуля до 5 градусов тепла. Ко Дню Победы, по прогнозам метеоролога, в столице распогодится и станет тепло. 9 мая воздух в Москве прогреется до плюс 17 градусов, а к климатической норме температурный режим в городе вернется к концу первой пятидневки. Далее столбики термометров могут подскочить и до плюс 20 градусов, сообщил синоптик "Москве 24".