Собянин: Электробусы позволили сократить выброс вредных веществ на 1,3 тыс. тонн

В Москве благодаря использованию электробусов за последние 7 лет удалось избежать выброса около 1300 тонн загрязняющих веществ. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, по маршрутам столицы курсируют почти три тысячи этих экологичных машин.

А к 2030 году количество планируют увеличить почти вдвое. У них плавный ход, нет вибрации и при этом значительно снижается уровень шума в городе. А поездки становятся более комфортными для пассажиров.

Столица первой в России начала строить и современные электробусные парки. Сейчас в мегаполисе уже три таких предприятия.