Массовая авария произошла на Киевском шоссе

Не менее шести автомобилей сегодня столкнулись на 23 километре Киевского шоссе. Авария произошла на участке по направлению к центру столицы.

Среди столкнувшихся машин в том числе три автомобиля такси. Они сильно смяты. Известно об одном пострадавшем. Он получил травмы, и ему уже оказывают медицинскую помощь. Сейчас три полосы движения на участке, где произошло ДТП, перекрыты. Там образовалась сильная пробка.

А теперь к новым подробностям о ДТП, которое накануне вечером произошло на северо-востоке Москвы. На Алтуфьевском шоссе девятнадцатилетний водитель каршеринга совершил наезд на пешеходов. Он пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции и не справился с управлением. Оказалось, что машина была арендована под чужим аккаунтом. А у самого водителя прав нет.