Собянин: Сдана еще одна новостройка в Алексеевском районе по программе реновации

Школы, парки и всего 10 минут до метро. В Алексеевском районе готов к заселению по реновации ещё один комплекс. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс. Новые квартиры - с современной отделкой, просторные коридоры, уютный двор. Дом выполнен по индивидуальному проекту, материалы использованы по лучшим экологическим стандартам. А из окна открывается вид, из-за которого хочется переехать именно сюда.

Пока на кухне - только плита. Но Юлия уже всё распланировала: справа гарнитур, слева стол и кофемашина. В новой квартире продумано всё вплоть до розеток. Да и с соседями знакомиться заново не пришлось.

Как рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, всего в Алексеевском районе в программу реновации включены 17 домов. Сейчас новоселье готовятся справить жители шести из них.

"Сдали ещё один ЖК по Программе реновации в Алексеевском районе. Жителям шести расселяемых домов переезжать далеко не придётся — до новых комфортных квартир на Ярославской улице, 2 всего 8–10 минут пешком. Также в пешей доступности — метро "ВДНХ" и "Алексеевская", сквер на Звёздном бульваре, многочисленные школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины и спортклубы", - сообщил Собянин.

Жилье - удобное и современное, полностью соответствует московскому стандарту. Люди получают не просто квадратные метры, а готовую качественную отделку.

Никаких порогов, никаких узких дверных проёмов. В некоторых квартирах предусмотрели всё для маломобильных граждан: специальные поручни в ванной и санузлах. Ну и, конечно, все квартиры просторные и светлые. Но по-настоящему пространство раскрывается, когда подходишь к окну. Отсюда — с высоты нового дома — открывается вид, ради которого стоит переезжать. Вот она, Останкинская башня.

Первый этаж отдан под магазины и сферу услуг. А внутри двора - закрытые детские и спортивные площадки - безопасное пространство без машин. Лаконичная архитектура удачно вписалась в жилую застройку района.

"Несущий каркас здания выполнен из монолитного железобетона, примерно 25000 кубов бетона было залито. В доме есть отдельный теплый паркинг на 135 машиномест", - сообщил Александр Меркулов.

"Фасад сделан по технологии вентилируемых фасадов из светлых материалов, используя стекло и фибробетонные панели, что соответствует современным экологическим стандартам, и позволяет зданию обеспечивать комфорт жителей в любую погоду", - сообщил Кирилл Игнатьев.

Светлые коридоры, современные инженерные системы, грузовой и пассажирские лифты. Планируется, что в новостройку заедет 361 семья - это 938 жителей.

Пятисекционная новостройка переменной этажности расположена на Ярославской улице ровно на полпути между ВДНХ и парком "Сокольники". Поблизости также есть все необходимые объекты инфраструктуры - спорткомплекс "Стальной", Центр московского долголетия. А также обновлённые поликлиники, библиотеки и школы искусств.