В Москве появились напольные светофоры для пешеходов

В Москве появились необычные напольные светофоры для пешеходов. Пока по двум адресам - в качестве эксперимента, в Царицыно и на Алтуфьевском шоссе.

Работы ещё не закончены, но новинку уже можно разглядеть. Это две светодиодные полоски - зелёная и красная - вмонтированные по краю тротуара. Световые линии дублируют сигналы обычного светофора. Горожанам будет более безопасно переходить дорогу в этих местах.

Такие светодиодные ленты не только красивы, но и неприхотливы - способны выдержать любые перепады погоды. Кстати, внешне новинка очень похожа на ограничительный светящийся канты, установленные у края платформ в метро. Так что москвичи уже оценили и этого дублёра.