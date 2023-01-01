Не просто поездка, а экскурсия. Сегодня парадом судов открылась летняя навигация в Москве. Колонна прошла по традиционному маршруту прогулочных теплоходов - от Котельнической набережной до Новоандреевского моста. И хотя погода выдалась холодной, желающих увидеть плавный ход речных судов было много. Открытие в этом году прошло в новом месте - на Пушкинской набережной, которая и сама теперь напоминает огромный лайнер.

По традиции, летнюю навигацию в столице открывают курсанты Академии водного транспорта. Эти ребята делают только первые шаги в профессии, но уже через пару лет смогут работать на серьезных кораблях. С каждым годом все больше молодых людей хотят связать свою жизнь этой отраслью. И неслучайно. Она активно развивается. Появляются новые суда, многим из которых нет аналогов во всем мире. И вот наглядная демонстрация достижений отечественного флота. Друг за другом теплоходы идут словно в парадном строю.

Вот хорошо известный всем жителям столицы теплоход "Москва". В СССР эта серия судов был одной из самых массовых. На смену им постепенно приходят так называемые электроходы. По сути, это модернизированная версия советских дизельных теплоходов. В отличие от своего предшественника, не загрязняет воду и воздух. И, конечно, именно за такими электросудами будущее.

"Хочется сказать, что речные суда, новые электросуда, не имеющие аналогов в мире, курсируют по Москве круглый год. В 2023 году президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным и мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным были запущены круглогодичные электросуда", - отметила Сабина Цветкова, депутат Мосгордумы.

И за эти годы электросуда перевезли более двух миллионов пассажиров. Сейчас для людей речные трамвайчики не просто удобный вид транспорта. Каждая поездка превращается в очень интересную экскурсию. Маршруты электросудов проходят по историческим местам столицы. Столичные власти планируют и дальше развивать речной флот.

"В 2024 году у нас ходило 21 электрическое судно, в 2025 это было 31 электросудно. Ещё 8 новых электросуда присоединится к флоту, и планируем также расширять маршрутную сеть", - сообщил Роман Латыпов, первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сейчас активно развивается не только сам флот, но и вся необходимая для него инфраструктура. Это причалы, речные вокзалы. После реконструкции до неузнаваемости изменилась и Пушкинская набережная в Парке Горького. Здесь появились современные отапливаемые причалы, павильоны с ресторанами и галереями. По периметру набережной развернулась зона отдыха.