В столице прошел съезд Московской торгово-промышленной палаты

Сегодня в столице прошёл съезд Московской торгово-промышленной палаты. На нем рассмотрели достижения последних пяти лет работы и определили стратегию будущего развития.

Сейчас в городе зарегистрированы более 900 тысяч предпринимателей. А палата предоставляет им возможность коммуницировать с властью. И не только. Благодаря совместной работе союза и Мосгордумы для предпринимателей создана система поддержки.

"Московская городская дума взаимодействует по линии законотворчества и реализации различных законодательных инициатив. В этом случае Московская торгово-промышленная палата оказывает большую экспертную помощь и поддержку, во многом является инициатором многих изменений московского и федерального законодательства. Московская городская дума всегда с интересом относится к тем или иным инициативам, которые поступают от Московской торгово-промышленной палаты", - отметил Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы.