В ближайшие выходные в столице пройдет Московский полумарафон. В связи с этим будет перекрыто движение транспорта. Запланировано два забега. В субботу на 5 километров - по Университетской площади и улице Косыгина. А в воскресенье на 21 километр, и он в этот раз пройдёт по обновлённому маршруту.

Старт и финиш запланирован в разных местах. Отправятся участники от МГУ, а завершат забег на улице Лужники. Длинная дистанция протянется в том числе по центральным набережным, мостам и части Садового кольца. Полностью ограничения транспорта снимут в воскресенье поздно вечером.