Глава Минобороны Украины определил "культуру страха и лжи" в военной системе страны

Министр обороны Украины Михаил Федоров отчитался перед главой киевского режима по результатам трех месяцев своей работы на этом посту. Он заявил, что военная система страны характеризуется культурой страха и лжи. Проблемы и болезни не лечились десятилетиями.

По словам Федорова, у военной системы Украины отсутствовали цели и ответственность. В ней занимают посты множество людей, которые должны сесть, с одной стороны. С другой – там же таланты, которым нужно просто предоставить возможность работать, подчеркнул украинский министр.

Глава украинского министерства сообщил, что украинский лидер поставил задачу - максимально быстро трансформировать систему. Это, по мнению Федорова, ускорит остановку врага в небе и на земле и истощит экономику Россию.