Министр обороны Украины Михаил Федоров отчитался перед главой киевского режима по результатам трех месяцев своей работы на этом посту. Он заявил, что военная система страны характеризуется культурой страха и лжи. Проблемы и болезни не лечились десятилетиями.

По словам Федорова, у военной системы Украины отсутствовали цели и ответственность. В ней занимают посты множество людей, которые должны сесть, с одной стороны. С другой – там же таланты, которым нужно просто предоставить возможность работать, подчеркнул украинский министр.

Глава украинского министерства сообщил, что украинский лидер поставил задачу - максимально быстро трансформировать систему. Это, по мнению Федорова, ускорит остановку врага в небе и на земле и истощит экономику Россию.