Мария Круглыхина из "Дома-2" объявила о четвертой беременности

Осенью прошлого года Мария Круглыхина, прославившаяся после участия в скандально известном телепроекте "Дом-2", вышла замуж в третий раз. Теперь она сообщила, что ждет ребенка.

Радостной новостью Мария поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она опубликовала видео, на котором предстала с большим животом. "Наша семья станет еще больше… Бог послал нам маленькое Чудо. А мы хотели. Мы готовы. И мы безумно счастливы)) Ждем тебя, кроха, очень ждем", - объявила счастливая Круглыхина.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Некоторые особо наблюдательные фанаты отметили, что давно подозревали об интересном положении Марии, но молчали, ожидая, когда она сама сообщит радостную новость. Однако нашлись и такие комментаторы, кто с неодобрением высказался на тему четвертой беременности Круглыхиной. Они припомнили, что за ее плечами уже два развода, дети от разных мужчин, а также посоветовали не рожать от каждого последующего избранника.

Напомним, первым мужем Марии Круглыхиной стал другой участник "Дома-2" Сергей Адоевцев. Собственно, за ним она и пришла на проект. Парочка много скандалила, но в итоге они сыграли свадьбу на телешоу. Мария родила от него дочь, но Адоевцев запил, брак рухнул.

Позже Круглыхина встретила будущего второго супруга Михаила, от него она родила еще дочь и сына. Но мужчина, по словам Марии, отобрал у нее жилье и выставил с детьми на улицу.

