Диктант Победы проходит уже в восьмой раз

Диктант Победы сегодня пишут тысячи россиян, а также жители ещё более чем 75 стран. Международная патриотическая акция проходит уже в восьмой раз. Вопросы перевели на десять языков.

Организовано свыше 35 тысяч площадок. Главная из них - в Москве в Музее Победы - там состоялось торжественное открытие. А первыми по традиции свои знания о событиях Великой Отечественной войны проверили жители Дальнего Востока.

Участие приняли и бойцы на передовой. Кроме того, тест писали на вокзалах и в аэропортах, на атомных ледоколах и электростанциях. В этом году Диктант посвящён 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова. Часть вопросов касается и спецоперации.